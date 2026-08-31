Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Воздушная тревога объявлена на территории Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время действия воздушной тревоги гражданам необходимо действовать без паники и позаботиться о своей безопасности. Жителям и гостям региона советуют пройти в укрытия. Находясь дома, необходимо отойти от окон.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 239 беспилотников самолетного типа. Дроны были сбиты в период с 20:00 мск 30 августа до 08:00 мск 31 августа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Кроме того, утром 31 августа угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Новороссийска и Геленджика. Жителей и гостей городов призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями. При включении сигнала «Внимание всем» находящимся в помещениях рекомендуют отойти от окон и укрыться в комнате без окон либо в помещении со сплошными стенами.

Алина Зорина