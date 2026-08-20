В Тюменской области в третий раз расширили зону ЧС из-за паводка

В Тюменской области скорректировали перечень адресов, на которые распространяется режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, введенный из-за паводка. Соответствующее постановление 20 августа подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В частности, в список добавили несколько домов в селах Каскара, Кулакова, поселках Богандинский, Туринский, в деревнях Молчанова, Головина, а также участки в садовых обществах Тюменского округа.

Напомним, режим ЧС из-за паводков в Тюмени и Тюменском округе действует с 28 июля. Пострадавшие от потопов тюменцы могут рассчитывать на единовременную помощь — 15 675 руб. на каждого члена семьи. При частичной утрате имущества выплата составит 78 375 руб., при полной — 156 750 руб. Также в перечень мер поддержки включили еще две выплаты — на капитальный ремонт жилья и на приобретение или строительство нового.

Полина Бабинцева