Вода наступает

В Тюмени и Тюменском округе из-за паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, уровень воды в реке Тура продолжает расти, и на утро 28 июля он достиг 877 см — это самый высокий показатель в XXI веке. Затопление в Тюмени угрожает более 140 домам. Кроме того, жители города жалуются на невыносимый запах водопроводной воды и на скопление мертвой рыбы в реке. Администрация города предупреждает, что пик паводка придется на конец июля — начало августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паводок в Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Паводок в Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Режим чрезвычайной ситуации в Тюмени и Тюменском округе из-за паводка 28 июля, во вторник, объявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее в этих муниципалитетах действовал режим повышенной готовности. По словам господина Моор, уровень воды в реке Тура на утро 28 июля достиг 877 см — это самый высокий в XXI веке показатель. Губернатор напомнил, что в 1979 году уровень воды превышал 915 см. Тогда из-за быстрого таяния снегов река прорвала дамбу и затопила центральную часть города — вода доходила до уровня вторых этажей жилых зданий. В зоне бедствия оказались 3 тыс. человек, эвакуацию на лодках и катерах проводили курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

В этот раз летний паводок стал результатом обильных дождей — только в июне в городе выпало 2,5 месячных нормы осадков. В итоге вода вышла на пойму реки и в населенные пункты. Мэр Тюмени Максим Афанасьев 26 июля сообщил в соцсетях, что под угрозой затопления находятся более 140 частных домов.

Из-за критически высокого уровня грунтовых вод в Тюмени пожарный водоем после сильных дождей начал переполняться и подтапливать рядом расположенные участки. «Сейчас проблема решена, организованы работы по откачке воды из водоема — уровень воды стремительно снижается, вода с участков уходит»,— написал 28 июля мэр города. Местные жители подтвердили «Ъ», в основном паводок топит Восточный округ Тюмени, а в центре города наводнение заметно только в районе набережной.

По словам градоначальника, на дамбе на ул. Судостроителей укрепляются защитные сооружения: волонтеры второй день наполняют мешки песком и укрепляют защитный контур. В основном, по городу МЧС привлекает откачивающую технику, подготовлены грунт, мешки, пленки. Со стихией борются более сотни волонтеров.

Губернатор Александр Моор сообщил, что в постановлении о введении режима ЧС указаны конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайной ситуации. Проживающие по ним граждане могут получить единовременную помощь в размере 15 675 руб. Если из-за паводка было полностью утрачено личное имущество, жители получат 156 тыс. руб., в случае частичной утраты — 78 тыс. руб.

Подтопление вызвало в Тюмени еще одну проблему — невыносимый запах воды в домах. Местные жители жалуются, что от нее «пахнет экскрементами и отходами», а в реке скопилось «много мертвой рыбы».

Однако 20 июля правительство Тюменской области, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, сообщало, что вода соответствует нормативам. Только спустя несколько дней власти все же признали ухудшение качества воды. Метелевские водоочистные сооружения были переведены на усиленный режим работы. Технолог «Росводоканал Тюмень» Ольга Павлова заявила о «критическом» качестве воды (в 6,5 раз превышены нормы по цветистости, уровень кислорода приблизился к нулевой отметке), который впервые наблюдается за истории станции. Запах и цвет начали изменяться из-за паводка и попавшего в реку мусора, пояснили в компании.

По прогнозам синоптиков, на неделе сильные дожди продолжатся. Администрация Тюмени опубликовала предупреждение: пик паводка придется на конец июля — начало августа.

Так, с 31 июля по 3 августа уровень воды в реке Туре может превысить девять метров и достичь 910 см. «В связи с этим возможно затопление низких участков местности, сельскохозяйственных угодий, подтопление жилых домов, хозяйственных построек и объектов коммунальной инфраструктуры, нарушение работы систем жизнеобеспечения»,— говорится в сообщении администрации.

Артем Путилов, Екатеринбург