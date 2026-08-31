Пожар уничтожил 70 га территории заповедника Утриш
После пожара, охватившего заповедник Утриш 25 августа, уничтожено 70 га территории между Анапой и Новороссийском. Возгорание произошло в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: max.ru / sbmaslova
Пожар на территории заповедника начался 26 августа после падения фрагментов БПЛА. К утру следующего дня площадь возгорания достигла 70 га.
Огонь был ликвидирован на четвертые сутки. Отмечалось, что работу специалистов осложняли погодные условия — сильный ветер, а также труднодоступный горный ландшафт. В тушении задействовали около 200 человек и 80 единиц техники. Кроме того, была привлечена авиация — самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8.