Бизнес-завтрак КубА Клуба

Послушать профессора Александра Полиди собрался полный зал гостей

Фото: Михаил Брайко

Клуб КубА 27 августа провели завершающий в летнем сезоне бизнес-завтрак. Спикером встречи выступил профессор, сооснователь КубА Клуба и онлайн-школы экономики Александр Полиди. Участники обсудили макроэкономические тренды, демографические и климатические риски, влияние искусственного интеллекта на рынок труда и стратегии выживания бизнеса в условиях стагнации.

Александр Полиди начал разговор с глобальной эволюции рынков. По его словам, за последние десятилетия модель потребления прошла несколько этапов: от экономики процессов, где во главе угла стояла производственная эффективность, к экономике эмоций (яркий пример — туризм) и далее — к «экономике счастья».

«Экономика счастья — это когда продукт упакован уже даже не эмоцией — нравится, красиво, вкусно, быстро, — а идентичностью. Потребитель все чаще платит за принадлежность к социальной среде и уникальный опыт, что выдвигает на первый план сферу услуг, общепит и креативные индустрии»,— отметил профессор.

Александр Полиди: «Рост одного бизнеса — это всегда смерть другого»

Фото: Михаил Брайко

При этом, по его словам, бизнесу приходится работать в условиях сразу нескольких долгосрочных изменений. Одним из главных вызовов профессор назвал демографический переход. Население мира приближается к пику, после которого начнется сокращение его численности, а развитые экономики уже сталкиваются со старением населения.

Для России эта проблема выражена особенно заметно. По подсчетам Александра Полиди, сейчас в стране около 8 млн человек в возрасте от 15 до 25 лет и около 15 млн — в возрасте от 55 до 65 лет. Такая структура населения неизбежно будет влиять на экономику, рынок труда и потребительский спрос.

«Как бизнесу жить тогда, когда население стареет и население сокращается», — обозначил он один из ключевых вопросов ближайших лет.

Для Краснодарского края демографический фактор может оказаться особенно значимым, считает профессор. Регион традиционно привлекал население за счет миграционного притока, однако его замедление означает, что бизнесу придется внимательнее работать с уже сформировавшейся аудиторией. В частности, возрастает значение так называемой «серебряной экономики» — товаров, услуг и коммуникаций, ориентированных на людей старшего возраста.

Еще одним долгосрочным фактором Александр Полиди назвал климатические изменения. По его мнению, они уже перестают быть исключительно экологической темой и начинают напрямую влиять на экономику, в том числе на сельское хозяйство. Для Краснодарского края это означает необходимость учитывать изменение водообеспеченности, сезонности осадков и набора сельскохозяйственных культур при формировании долгосрочной стратегии региона.

Одним из наиболее острых для гостей стал вопрос о том, как бизнесу выстраивать планы в условиях сохраняющейся неопределенности

Фото: Михаил Брайко

«До 2036 года мы уже должны смотреть в стратегии края ответ на те климатические изменения, которые неизбежно будут у нас проявляться»,— подчеркнул господин Полиди.

Отдельно профессор остановился на текущем состоянии российской экономики. По его оценке, страна вошла в период крайне низких темпов роста. Быстрого восстановления он не ожидает: даже если внешние условия изменятся, экономика и бизнес почувствуют эффект не сразу.

«Российская экономика сейчас находится в состоянии между стагнацией и крайне слабым ростом. Ни одно, ни другое не является нормальной ситуацией», — сказал профессор.

Поэтому, считает он, предпринимателям не стоит строить стратегии исходя из ожидания скорого возвращения прежних темпов роста. Ресурсы и финансовые планы экономист рекомендует рассчитывать как минимум на ближайшие девять месяцев.

В этих условиях меняется и сама логика конкуренции. Если рынок не растет, компании уже не могут рассчитывать исключительно на увеличение общего спроса.

«Рынок не исчезнет, но его больше не хватит на всех. В конце концов, рост одного бизнеса — это всегда смерть другого»,— так можно сформулировать главный практический вывод бизнес-завтрака.

Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Ярославна Пшеничная — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

В завершение встречи Александр Полиди затронул тему искусственного интеллекта. По его оценке, ИИ заберет на себя рутину, но одновременно повысит ценность «верхнеуровневых» специалистов — тех, кто умеет ставить задачи, мыслить стратегически и выстраивать коммуникацию между людьми.

Главным ресурсом бизнеса в новой реальности становится не ожидание возврата «старых добрых времен», а скорость адаптации к сжимающемуся спросу.

КубА Клуба — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.

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