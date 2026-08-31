На Дону суд взыскал с муниципалитета 41 млн рублей за инфраструктуру для многодетных

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с администрации Куйбышевского района 41,7 млн руб. задолженности и 561 тыс. руб. судебных расходов в пользу ООО «СтройИнвест» по контракту на обустройство инфраструктуры для участков многодетных семей. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, договор на подведения сетей к участкам многодетных между ООО «СтройИнвест» и администрацией Куйбышевского района был заключен в начале апреля 2024 года. Заключили муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по обеспечению. Цена контракта составила более 48,1 млн руб. Подрядчик же заявил, что выполнил работы и предъявил к оплате сумму в размере 55,7 млн руб., а также потребовал взыскать неустойку за просрочку оплаты в размере 390 тыс. руб.

Администрация отказалась принимать работы, указав на проблемы с асфальтобетонным покрытием, отсутствие комплексной проверки герметичности систем газоснабжения и водоснабжения, неполный комплект исполнительной документации. Разногласия касались как объема и качества выполненных работ, так и вопроса о дополнительных работах, не предусмотренных контрактом.

Для разрешения спора суд назначил строительно-техническую экспертизу. Она показала, что часть работ выполнена с нарушениями, а некоторые заявленные подрядчиком работы либо не выполнены, либо выполнены некачественно. В частности, выявлены недостатки в устройстве бетонного лотка, дорожной одежды, установке бортовых камней. Общая стоимость невыполненных и некачественно выполненных работ оценена в 6,4 млн руб. Дополнительные работы, подлежащие оплате, экспертами не зафиксированы.

Суд признал заключение экспертизы допустимым и достоверным доказательством и принял его за основу при определении объема качественно выполненных работ.

Истец оспаривал выводы экспертов, утверждая, что отдельные работы, в частности установка бортовых камней, были выполнены, но впоследствии повреждены или похищены, а качество асфальтобетонного покрытия на момент сдачи соответствовало нормативам. Суд отклонил эти доводы.

Также суд учел частичное признание иска ответчиком на сумму 35,8 млн руб., что повлияло на расчет подлежащих возврату и взысканию сумм государственной пошлины.

В итоге суд постановил взыскать с администрации Куйбышевского района в пользу ООО «СтройИнвест» задолженность в размере 41,7 млн руб. В остальной части иска, включая требование о взыскании неустойки, истцу отказано.

Наталья Белоштейн