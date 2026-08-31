На Кубани суд усилил наказание курьеру мошенников, похитивших у пенсионеров 4,2 млн рублей

Краснодарский краевой суд усилил наказание Татьяне Подороге, выполнявшей роль курьера в преступной группе телефонных мошенников. Первоначальный приговор в виде 1 года 1 месяца колонии общего режима был признан чрезмерно мягким и заменен на 4 года лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в сентябре 2025 года Подорога вступила в сговор с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Злоумышленники звонили гражданам, представлялись сотрудниками военной прокуратуры, юристами или представителями налоговых органов и, запугивая уголовной ответственностью, убеждали передать деньги. Большинство потерпевших — пенсионеры. Подорога забирала у них наличные, оставляла себе 1% и переводила остальное сообщникам. Общая сумма ущерба — 4,2 млн руб.

Ленинградским районным судом осужденной ранее было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с учетом того, что в 2025 году она была осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ, к наказанию добавлен штраф в размере 100 тыс. руб. Судом также частично удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму 3 890 350 руб.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не согласилась с решением суда первой инстанции, посчитав его чрезмерно мягким. Наказание жительнице Краснодарского края усилено до 4 лет. В остальной части приговор оставлен без изменения. Осужденная взята под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина