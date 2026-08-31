8 млн пассажиров перевез верхнепышминский трамвай за четыре года

За четыре года работы трамвайного сообщение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой (Свердловская область) трамваи перевезли свыше 8 млн пассажиров, а вагоны преодолели дистанцию более 2,5 млн км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как отметили в свердловском департаменте информационной политики, маршрут стал площадкой для тестирования инновационных решений, включая создание цифрового депо. В 2026 году на выставке «Иннопром» была достигнута договоренность об учреждении в регионе Центра компетенций по испытаниям и эксплуатации беспилотных рельсовых систем.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер ранее пояснял, что выбор данной линии для внедрения автономных технологий обусловлен высокой востребованностью направления и наличием современной инфраструктуры. «Системы машинного зрения и искусственного интеллекта помогают водителю. Трамвай "распознает" препятствие на пути и расстояние до него, автоматически останавливается за 7–10 метров до помехи. Также без управления человека вагон проходит все этапы обслуживания в цифровом депо»,– отмечал Денис Паслер.

Ранее сообщалось, что беспилотные трамваи до Верхней Пышмы собираются запустить к концу этого года.

Подробнее о том, как развивается транспорт в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал».