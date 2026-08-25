Город среагировал на потребности

Власти Екатеринбурга заявили о выходе социальной инфраструктуры города на «качественно новый уровень» в последние годы за счет тесной работы администрации с застройщиками. С 2021 года в городе возвели 28 новых школ и детских садов на 16 тыс. мест. В рамках повышения транспортной доступности с 2020 года закупили более 400 трамваев, троллейбусов и автобусов. В ближайшие годы в администрации намерены запустить трамвай в отдаленные микрорайоны Екатеринбурга и завершить подготовку к строительству второй ветки метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последние годы в Екатеринбурге активно заменяют старые трамваи

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В последние годы в Екатеринбурге активно заменяют старые трамваи

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Садики и школы приблизили к дому

Всего муниципальные детские сады и школы Екатеринбурга посещают 75 тыс. воспитанников и около 207 тыс. учеников, однако при ежегодном вводе более 1,5 млн кв. м жилья с 2021 года власти сохраняют профицит мест в учреждениях. Как рассказали в департаменте образования мэрии, только в одних детских садах готовы дополнительно принять 6 тыс. ребят. «Город может удовлетворить максимальную потребность в местах. Кроме того, у родителей появилась возможность выбрать детский сад поблизости к дому или работе»,— пояснили в ведомстве. Аналогичную ситуацию чиновники отмечают и со школами, в которых после зачисления 16,6 тыс. ребят в первые классы также предусмотрели свободные места.

Первый заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов подчеркнул, что обеспечить всех жителей социальной инфраструктурой при вводе 9 млн кв. м жилья за пять лет на территории позволила тесная работа мэрии с застройщиками. «В последние годы развитие социальной инфраструктуры города перешло на качественно новый уровень. Строительный комплекс оперативно реагирует на потребности Екатеринбурга, обеспечивая ввод объектов с опережением графика при строгом контроле качества»,— отметил первый вице-мэр.

По данным департамента, с 2021 года в Екатеринбурге построили 14 школ на 13,9 тыс. учеников, 10 детских садов на 2,6 тыс. воспитанников и одну музыкальную школу. «На текущий год запланировано открытие детского сада №173 на ул. Суетина на 250 мест и школы №366 на ул. Щорса на 1,5 тыс. мест»,— добавил Рустам Галямов.

Впрочем, первый вице-мэр признал, что высокая потребность в объектах социальной сферы сохраняется в активно застраивающихся районах Екатеринбурга — Новокольцовском (где как раз откроется детсад №173), Солнечном и Академическом. «Наша приоритетная задача — обеспечить их жителей необходимой инфраструктурой. До конца 2028 года планируется возвести четыре детских сада более чем на 1 тыс. мест и три школы более чем на 3,5 тыс. мест. Совместные усилия администрации, застройщиков и поддержка губернатора Свердловской области Дениса Паслера позволят реализовать план в сроки или с опережением графика»,— подчеркнул первый вице-мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые школы отличаются от советской застройки не только наполняемостью, но и архитектурой

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Новые школы отличаются от советской застройки не только наполняемостью, но и архитектурой

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как сообщили в департаменте, в ближайшие годы в Академическом районе должны построить школу №1 на 1,5 тыс. учащихся за 2,9 млрд руб. и детский сад на 300 ребят за 544,1 млн руб. «Воспитанники детского сада смогут переходить в начальную, а затем в среднюю и старшую школу в едином образовательном пространстве»,— пояснили в ведомстве.

В ближайшие годы новый детский сад на 350 мест за 544,2 млн руб. появится в Кировском районе, в Чкаловском районе построят школу №3 на 1,2 тыс. мест за 2,5 млрд руб., в Железнодорожном районе — новый корпус школы №208 с углубленным изучением предметов. «Он будет иметь два блока: первый, вместимостью 400 мест, предназначен для средней и старшей школ, во втором расположится детский сад на 80 мест. Существующее здание тоже отремонтируют»,— рассказали в департаменте, добавив, что на территории создадут площадки для баскетбола и волейбола, беговую дорожку и зону для тихого отдыха.

Самым дорогостоящим объектом станет здание гимназии «Арт-Этюд» за 3,5 млрд руб. в Орджоникидзевском районе. В объекте общей площадью 32,3 тыс. кв. м смогут обучаться 1,1 тыс. школьников и 280 ребят, которые будут получать дополнительное предпрофессиональное образование. «В дополнение застройщик благоустроит 36,4 тыс. кв. м прилегающей к учреждению территории»,— отметили в мэрии.

В департаменте подчеркнули, что новые объекты позволили разгрузить другие организации и создать современные условия, положительные эффекты от которых «ощутимы как для детей и педагогов, так и для всего города». По данным ведомства, для учеников установили IT-зоны, автоматизированные лаборатории по химии и физике, кабинеты робототехники и 3D-моделирования, мультимедийные центры и студии. «После основной деятельности в новых школах работают кружки и секции, проходят лекции, концерты, спортивные соревнования, реализуются программы ранней профориентации для обучающихся всего микрорайона»,— добавили власти.

Среди других приоритетов мэрии — обновление уже имеющихся детских садов и школ. С 2026 по 2029 год в городе проведут комплексный капитальный ремонт в девяти школах Кировского, Ленинского и Октябрьского районов (работы состоятся в трех организациях на каждой территории), в шести — Чкаловского района, в двух — Верх-Исетского района, в одной — Орджоникидзевского района. Обновление затронет и шесть детских садов: три в Железнодорожном районе и по одному в Ленинском, Кировском и Чкаловском районах.

В планах строительство четырехэтажного Дома детского и юношеского творчества в Академическом районе, общая площадь которого составит 22 тыс. кв. м, а вместимость — 900 человек в смену. Объект включит в себя образовательный блок с кванториумом, центром информационных технологий, планетарием и открытыми мастерскими традиционных уральских ремесел, культурно-творческий кластер с условиями для занятий декоративно-прикладными, изобразительными, театральными и ораторскими искусствами, спортивную зону с площадками для игровых видов спорта, скалолазания, туризма, йоги и фитнеса. «Такой масштабный проект, как создание Академии творчества, не имеет аналогов в России»,— подчеркнули в администрации.

Транспорт вывезли из кризиса

До 2024 года общественный транспорт Екатеринбурга был одной из самых проблемных тем для города — жители и гости столицы Урала жаловались на его загруженность и несоблюдение расписания. В последние годы ситуация кардинальным образом изменилась. Так, в середине августа 2026 года развитие общественного транспорта в Екатеринбурге отметил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Глава государства подчеркнул, что опыт уральской столицы является примером «комплексного, по-настоящему прорывного, ориентированного на запросы жителей развития общественного транспорта».

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что вернуться к финансовой стабильности «Гортранса» и коммерческих транспортных предприятий в городе позволили брутто-контракты, предусматривающие оплату работы по фиксированной ставке за километр пробега — в августе 2024 года их ввели на электротранспорте, в феврале 2025-го — на автобусных маршрутах. «Благодаря индексации заработных плат, выполненной в 2024 и 2025 годах, изменилась динамика текучки кадров. За полтора года количество водителей в “Гортрансе” увеличилось более чем на 200 человек»,— отметили в департаменте.

В ведомстве подчеркнули, что с 2020 года власти пополнили парк «Гортранса» 34 новыми трамваями, 156 троллейбусами и 221 автобусом. «В 2025 году транспортные предприятия приобрели порядка 200 автобусов. В 2026 году заявка также подана, дополнительно обновить планируется более 100 автобусов»,— добавили в департаменте. По их данным, до конца 2026 года также ожидается поставка в город 35 новых трамваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбургском метрополитене до 2035 года планируют обновить 11 составов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В Екатеринбургском метрополитене до 2035 года планируют обновить 11 составов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«К 2030 году не менее 85% парка общественного транспорта должно быть обновлено. Указанного показателя планируется достичь в установленные сроки»,— подчеркнули в ведомстве.

В департаменте отметили, что с 2024 года в городе значительно вырос объем выполненной работы всех транспортных предприятий — по ряду маршрутов с 5 до 90%. «Снизилось количество жалоб на загруженность общественного транспорта, сейчас в основном их характер касается изменения схем движения маршрутов, проезда мимо остановки общественного транспорта и культуры общения»,— пояснили власти. В ведомстве добавили, что продолжат реализацию реформы, итогом которой станет наибольшая привлекательность общественного транспорта среди других видов передвижения.

В ближайшие годы власти также сосредоточатся на наземном метро и Екатеринбургском метрополитене. Первый проект включает создание Екатеринбургского центрального пассажирского кольца из двух маршрутов: один предусматривает развитие железнодорожной инфраструктуры в направлении микрорайона Новокольцовский и аэропорта Кольцово, второй — связь Солнечного, Академического, Широкой Речки и ВИЗа-Правобережного. Ранее, в июле, губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что недавно достиг договоренности с бизнесом о передаче участков в собственность властей, чтобы запустить электричку в рамках наземного метро из Екатеринбурга до Среднеуральска, Березовского и Сысерти.

В Екатеринбургском метрополитене власти планируют обновить 11 составов с четырьмя вагонами в каждом до 2035 года. «Предполагается начинать замену по два состава с 2028 года. Рассматривается вариант приобретения составов, состоящих из пяти вагонов,— технические параметры станций позволяют их вмещать»,— отметили в департаменте.

В этом же году в мэрии приступили к подготовке документации для строительства второй ветки метро, разработка которой займет 2–2,5 года. Первый вице-мэр Рустам Галямов не исключил, что в перспективе в городе могут построить третью ветку. «Самый основной пассажиропоток в два района — Академический и ЖБИ. Есть предложения сделать комбинированную ветку, которая вывозила бы эти два района»,— пояснил он. Помимо этого, существующую ветку метро намерены продлить на две станции в сторону Veer Mall, на одну станцию — до Уктусской горки. Очередность работ определят в рамках разработки проекта.

Инфраструктуру заводят вглубь

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе выступления перед своим переизбранием на второй срок в феврале 2026 года заявил, что в ближайшие пять лет рассчитывает отремонтировать не менее 27 детских садов и 30 школ, увеличить продолжительность жизни в городе до 78 лет, начать строительство второй ветки метро в Академический и запустить трамваи «вглубь района, где люди ждут транспорт сегодня, а не когда-нибудь».

«При активном участии жителей мы сможем сделать наш город по-настоящему современным, комфортным и красивым. Городом, который обновляется не пятнами, а целыми жилыми средами, где хочется жить, работать и растить детей»,— подчеркнул Алексей Орлов.

Василий Алексеев