«Ъ-Ростов» объявил о приеме заявок на региональную премию «Твердые Знаки-2026»

Официально открыт прием заявок на региональную бизнес-премию «Твердые Знаки-2026», организатором которой выступает деловое издание «Коммерсантъ — Ростов-на-Дону» («Ъ-Ростов»). Заявки принимаются до 18 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Янмаев Фото: Роман Янмаев

На сайте премии указано, что к участию в ней приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса региона. Территория — Ростовская область. Цель — выявить и наградить коммерческие организации, работающие на Дону, которые реализовали наиболее эффективные бизнес-проекты и проявили лидерство в своих отраслях в период с августа 2025 года по август 2026-го.

Премия является бесплатной для всех номинантов и проводится на конкурсной основе. Члены экспертного совета путем голосования выберут победителей в каждой из десяти номинаций. В этом году список номинаций претерпел изменения — появились три новые: лучшие hr-решения в бизнесе, лучший проект в области развития городской среды и лучшая антикризисная практика.

Лауреаты премии получат памятные награды и дипломы, а также право использовать логотип премии в рекламных и информационных материалах.

Как подчеркнули представители оргкомитета премии «Твердые Знаки-2026», главное условие — вовремя подать заявку и рассказать в ней о своем проекте, запущенном или уже реализованном в Ростовской области. «Имена победителей узнаем 2 декабря, на торжественной церемонии в Ростове-на-Дону», — подытожили в оргкомитете.

Владимир Андреев