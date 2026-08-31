В Таганроге планируют ускорить ремонт дорог и покос сорняков

В Таганроге обсудили подготовку городской инфраструктуры к отопительному сезону, благоустройство и безопасность в преддверии 1 сентября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы, в числе приоритетов — покос сорной растительности на территориях образовательных и медицинских учреждений, детских садов. К этой работе подключились городские предприятия. Тем не менее, как отметила Светлана Камбулова, качество работ оценено как недостаточное. Руководителю МКУ «Благоустройство» поручено завершить покос на прилегающих территориях всех городских школ до начала учебного процесса.

Кроме того, с начала года в городе устранили ямы на площади более 29 тыс. кв. м, из них в августе – 10,4 кв. м дорожного полотна. Кураторам направления дорожного строительства поручили потребовать от подрядных организаций привлечения дополнительных ресурсов и увеличения темпов работ.

Одним из ключевых объектов года названа улица 1-я Котельная. С 29 августа там началось фрезерование изношенного покрытия — на момент совещания обработали более 1,3 кв. м. Завершить работы планируется в установленные сроки с соблюдением требований к качеству.

Константин Соловьев