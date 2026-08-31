Дизайн-код Ростова-на-Дону вынесут на утверждение гордумы в октябре 2026 года

Проект дизайн-кода Ростова-на-Дону планируется внести на утверждение городской Думы в октябре 2026 года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Сергея Каменецкого.

Документ, который станет приложением к правилам благоустройства, прошёл все обязательные процедуры — в том числе оценку регулирующего воздействия и общественные слушания.

Дизайнкод установит строгие требования к внешнему облику зданий: будут регламентированы цветовые решения, объёмные параметры фасадов, а также правила размещения вывесок и технического оборудования. После принятия документа собственники коммерческой и жилой недвижимости получат год на приведение объектов в соответствие с новыми стандартами.

Разработка дизайнкода была завершена еще в 2024 году, однако его рассмотрение неоднократно откладывалось изза необходимости доработок. Сейчас, после прохождения всех согласовательных процедур, окончательное решение предстоит принять депутатам городской Думы.

Мария Хоперская