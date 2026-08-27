Власти: бензин в отдаленные части Среднего Урала поставляется бесперебойно

В Свердловской области бесперебойно обеспечивают отдаленные территории автомобильным топливом на основании еженедельных заявок муниципалитетов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона по итогам совещания, которое провел заместитель губернатора Сергей Швиндт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

За последние две недели бензин и дизельное топливо доставили в более чем 20 населенных пунктов, включая Восточный, Гари, Лобву, Краснотурьинск, Верхний Тагил, Шалю, Шамары, Ачит, Верхнюю Туру, Староуткинск, Верхние Серги, Туринск, Сосьву, Ирбитское муниципальное образование, Малую Лаю, Урай, Карпинск, Среднеуральск, Ивдель и Пелым. Поставщики подтвердили наличие достаточных запасов на заправках и нефтебазах, а также готовность продолжать адресные отгрузки.

Для стабильного снабжения удаленных районов местным администрациям предписано регулярно направлять поставщикам данные о фактических остатках и потребностях. Такая практика позволяет компаниям корректно планировать логистику и объемы поставок с учетом специфики каждого района.

По итогам отчетного периода объем отгрузок топлива в область не снизился по сравнению с предыдущей неделей. Мониторинг запасов и организация поставок в регионе продолжаются в еженедельном режиме. Сергей Швиндт также поручил представителям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) усилить контроль за обоснованностью ценообразования на частных АЗС.

По данным портала Е1, накануне екатеринбуржцы выстроились в многокилометровые очереди к заправкам в разных районах города. Аналогичная ситуация наблюдается также в Нижнем Тагиле.

Ирина Пичурина