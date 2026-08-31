В Советском районе участок межмуниципальной дороги отремонтировали за 21,4 млн рублей

В Советском районе завершили ремонт участка дороги общего пользования межмуниципального значения по маршруту «ст. Обливская — ст. Советская — ст. Боковская — ст. Каргинская» (участок ст. Советская — сл. Петрово — сл. КалачКуртлак). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Протяженность отремонтированного участка составила 1,73 км, стоимость работ — порядка 21,4 млн руб.

Подрядчик уложил выравнивающий слой и покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, обустроил грунтовые присыпные обочины и нанёс горизонтальную дорожную разметку. Комплекс проведённых мероприятий призван повысить безопасность дорожного движения и обеспечить более комфортные условия для всех участников движения.

Мария Хоперская