Суд изъял имущество замначальника Сибирской академии МЧС на 19 млн рублей

Суд в Железногорске (Красноярский край) удовлетворил иск прокуратуры об изъятии имущества бывшего заместителя начальника ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России» Сергея Сахарова и его супруги. В обоснование решения суд указал, что они не смогли подтвердить законность происхождения денег, потраченных на покупку спорного имущества в 2025 году. Решение не вступило в законную силу, уточнила объединенная пресс-служба судов региона.

Речь идет о земельном участке и жилом доме, а также другой недвижимости, расположенной на этой территории. Общая стоимость имущества составила 19,2 млн руб. «Судом установлено, что за период 2020—2025 годов расходы супругов Сахаровых превысили их совокупный доход, указанный в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,— говорится в пресс-релизе.

Как писал «Ъ-Сибирь», Сергей Сахаров был задержан правоохранителями в апреле 2026 года по делу о получении взятки (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2021 году замначальника академии, зная о том, что при закупке товара до 600 тыс. руб. не требуется проведение тендера, заключил с фирмой «Промстрой» четыре договора на поставку ученической мебели на общую сумму 2,2 млн руб., фактически раздробив лот. В свою очередь «Промстрой» при посредничестве знакомой обвиняемого подписал с ООО «Сибирь мебель сервис» контракт на поставку ученической мебели, но на сумму 1,5 млн руб., следует из материалов дела.

Александра Стрелкова