«Ставропольский бройлер» выплатит «Сиббиофарму» 96 млн рублей по решению суда

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск бердского производителя микробиологической продукции ООО «Сиббиофарм» к одному из крупнейших производителей мяса птицы на юге России — ООО «Ставропольский бройлер».

Суд постановил взыскать с ответчика в полном объеме 96 млн руб. неустойки. Претензии возникли в рамках договора поставки: птицефабрика не исполнила или ненадлежащим образом исполнила свои обязательства по оплате полученной продукции. Решение суда первой инстанции еще может быть обжаловано.

Ранее по требованию заявителя было арестовано имущество должника, а именно: 18 объектов недвижимости — птичники, склад и кормоцех, расположенные в Пятигорске.

ООО «Ставропольский бройлер» основано в апреле 2019 года и зарегистрировано в Шпаковском районе Ставропольского края. Компания занимается производством мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. Основным владельцем с долей 99,45% выступает АО «Ресурс Фуд Проджект», 0,55% — у Виктора Наурузова. По итогам 2025 года «Ставропольский бройлер» получил выручку в 59,2 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 4,9 млрд руб.

ООО «Сиббиофарм» зарегистрировано в Бердске Новосибирской области в 2003 году. Основной профиль деятельности — производство кормового микробиологического белка, премиксов, витаминов и ферментов, что относится к сфере производства кормовых добавок. Компания принадлежит: Вере Дреминой (40% уставного капитала), которая также владеет санаторием «Парус», Александру Салостию (36%), Александру Кричевскому (20%) и Андрею Кожевникову (4%). По данным сервиса Rusprofile, выручка предприятия в 2025 году составила 1,63 млрд руб., чистая прибыль — 325 млн руб.

Лолита Белова