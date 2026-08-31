Имущество ростовского «Металлэнергоресурса» выставили на торги за 197 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Металлэнергоресурс» Марк Могутов объявил о проведении открытых электронных торгов по продаже имущества компании-банкрота. На аукцион выставлены 25 лотов с электросетевым оборудованием и земельным участком в Ростове-на-Дону, Азове, Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области. Общая начальная стоимость лотов составляет 196,9 млн руб.

ООО «Металлэнергоресурс» зарегистрировано в Ростове-на-Дону и занималось передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям. Бенефициар — Людмила Антипова. Как следует из сообщения организатора торгов, реализуемое имущество не находится в залоге.

Самым дорогим лотом стала блочная распределительная подстанция БРП-10 кВ и кабельная линия от секционирующего пункта в районе ПС 220 кВ Р-20 до БРП-10 кВ на ул. Мильчакова, 45 в Ростове-на-Дону. Начальная цена этого актива составляет 102 млн руб.

Также на торги выставлены блочная распределительная трансформаторная подстанция и кабельная линия на ул. Стабильной, 3 в Ростове-на-Дону. В состав лота входит право аренды земельного участка площадью 142 кв. м. Начальная цена — 31,65 млн руб.

За 15 млн руб. предлагается распределительная подстанция РП-10 кВ в Левенцовском жилом районе на ул. Коблова, 4. Еще один крупный актив — блочная комплексная трансформаторная подстанция с кабельными линиями в пер. Гвардейском, 11 — оценен в 8,67 млн руб. Оборудование на ул. Доватора, 158 выставлено за 6,19 млн руб., комплексная трансформаторная подстанция в СНТ «Заря» в Азове — за 6,14 млн руб.

Значительная часть лотов расположена в Мясниковском районе. В хуторе Красный Крым, Ленинаване и на землях колхоза «Дружба» продаются трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные линии. Их начальная стоимость варьируется от 1,56 млн до 3,26 млн руб.

Кроме того, в перечень имущества вошел земельный участок площадью 225 кв. м в Неклиновском районе за 97 тыс. руб., кабельные линии в пер. Гвардейском стоимостью по 21,6 тыс. руб. каждая, а также распределительная подстанция РП-62 «Водопад» и кабельная линия на ул. Космонавтов, 23Б в Ростове-на-Дону за 1,35 млн руб.

Прием заявок на участие в торгах открыт с 31 августа по 5 октября 2026 года. Аукцион назначен на 7 октября. Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота, шаг аукциона — 5%.

Тат Гаспарян