В Ростове объявили тендер на капремонт кровли здания таможни за 7,9 млн рублей

В Ростове-на-Дону объявили тендер на капитальный ремонт кровли здания Южного таможенного управления. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Планируется, что срок выполнения работ составляет 30 календарных дней с момента заключения контракта. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит разобрать старые покрытия, выполнить кирпичную кладку, смонтировать стропильную систему, установить кровлю из профилированного листа, а также смонтировать водосточные системы, снегозадержатели и ограждения. Для литеры В (Б1) предусмотрено утепление покрытий минеральной ватой и устройство плоской кровли из наплавляемых материалов в три слоя.

Объекты закупки расположены на проспекте Шолохова. Ремонту подлежат административных здания с литерами «А», «Б» и «В» в зданиях 1955 года постройки. Площади объектов составляют 1,3 тыс. кв. м и 12,3 метра, 1,8 тыс. кв. м и высотой более 13 м. Начальная цена контракта составляет 7,9 млн руб. Окончание подачи заявок — 31 августа 2026 года.

Константин Соловьев