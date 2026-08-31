На Дону имущество производителя грибов продадут на торгах за 103 млн рублей

Имущество обанкротившегося ростовского производителя грибов ООО «Новая Земля» выставлено на электронные торги 5 октября 2026 года — 18 лотов, включая производственный комплекс в Константиновске с начальной ценой 103,3 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На торги выставлены 18 лотов. Ключевой — имущественный комплекс по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. Заводская, д. 7. В его состав входят 11 нежилых зданий общей площадью от 47,5 до 6 717,6 кв. м, а также право аренды земельного участка площадью 34 562 кв. м с кадастровым номером 61:17:0010112:10. Договор аренды № 1361 заключён 21 сентября 2011 года сроком на 49 лет — до 20 сентября 2060 года. Начальная цена лота составляет 103,3 млн рублей.

Второй лот — полиэтиленовые водоводы и сопутствующее оборудование, расположенные в Семикаракорском районе Ростовской области, с начальной ценой 8 986 246 рублей.

Остальные лоты представляют собой производственное оборудование: шинковка для капусты (188 000 руб.), промышленная мясорубка (345 000 руб.), дозатор АДНК в разукомплектованном виде (542 000 руб.), дозатор для фасовки овощей (181 000 руб.), машина для очистки овощей ВОЗ 215 (233 000 руб.), машина сульфитации МС2000 для линии вакуумной упаковки (753 000 руб.), производственная линия по сортировке овощей и выводу пищевых отходов (503 000 руб.), линия сушки перед вакуумированием ВОЗ.425 (836 000 руб.), оборудование для фасовки и упаковки С-PACK 912 (382 000 руб.), транспортёр-дозатор ВОС.455.00.00.000 (515 000 руб.), три транспортёра подачи ВОС.454 по 255 000 рублей каждый, а также три транспортёра инспекции по 302 000 рублей каждый.

Приём заявок и поступление задатков открыты с 31 августа по 5 октября 2026 года.

Решением Арбитражного суда Ростовской области ООО «Новая Земля» признано банкротом 22 января 2026 года по заявлению ПАО «Сбербанк».

Согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новая Земля» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 10 апреля 2018 года. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Учредитель — Сергей Евтухов. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

В 2024 году производитель грибов показал рост выручки на 67% — до 742,2 млн руб., а чистой прибыли на 69% — до 186,7 млн руб. Финансовая отчетность за 2025 год отсутствует.

Тат Гаспарян