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Краснодарца осудили за фиктивную регистрацию более 100 иностранцев

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил местного жителя к одному году и восьми месяцам лишения свободы за фиктивную постановку на миграционный учет 104 иностранных граждан. Наказание он будет отбывать в колонии-поселении, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как установил суд, с марта по октябрь 2025 года фигурант оформлял уведомления о прибытии иностранцев, указывая в качестве места их пребывания свою квартиру площадью 75 кв. м. Документы он передавал в МФЦ для постановки граждан на учет, хотя фактически они в квартире не проживали.

Всего по адресу, где помимо обвиняемого проживали его мать и бабушка, были фиктивно зарегистрированы 104 иностранца. Суд признал обвиняемого виновным по девяти эпизодам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Вячеслав Рыжков

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