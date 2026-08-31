В Ростовской области объем доходов ТФОМС увеличат на 6,5% за счет корректировок

Общий объем доходов ТФОМС Ростовской области в 2026 году составит 97 млрд руб., что на 6,5% больше к уровню 2025 года, когда показатель составлял 90,8 млрд руб. При этом объем расходов прогнозируется на уровне 100,3 млрд руб. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к изменениям в областной закон «О бюджете ТФОМС Ростовской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, в доходы включены дополнительные межбюджетные трансферты на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала, а также поступления от штрафов, санкций и компенсации затрат бюджета фонда.

Законопроект, в частности, предусматривает увеличение нормированного страхового запаса фонда почти на 47 млн руб. — на дополнительное профессиональное образование медработников, а также приобретение и ремонт медицинского оборудования. Ряд статей доходов скорректирован с учетом фактических поступлений по итогам первого полугодия: увеличены поступления от штрафов и неустоек, денежных взысканий за нецелевое использование бюджетных средств, платежей по искам о возмещении расходов на медпомощь.

Расходы на содержание самого ТФОМС при этом оптимизированы — смета уменьшена почти на 12,6 млн руб., в том числе на фонд оплаты труда на 4,1 млн руб. Сэкономленные средства направлены на увеличение финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Туда же, как следует из документа, направляются и высвобождающиеся средства от значительного снижения объема межтерриториальных расчетов за оказанную медпомощь в организациях ДНР и ЛНР застрахованным в регионе лицам — иные межбюджетные трансферты уменьшаются на 582,8 млн руб.

Принятие законопроекта, как отмечается, не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

Наталья Белоштейн