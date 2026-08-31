Последний рейс

Ровно 40 лет назад, в ночь на 1 сентября 1986 года, в Цемесской бухте произошла одна из крупнейших морских катастроф в истории советского флота. Круизный шестипалубный теплоход «Адмирал Нахимов» затонул за 7-8 минут после столкновения с сухогрузом «Петр Васев», унеся жизни 423 человек из 1243 находившихся на борту. Хроника катастрофы — в материале «Ъ-Новороссийск».

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В 22:00 «Адмирал Нахимов» под командованием капитана Вадима Маркова покинул причал Новороссийского порта, взяв курс на Сочи. В это же время в акваторию бухты входил сухогруз «Петр Васев» под командованием капитана Виктора Ткаченко с 30 тыс. т канадского ячменя на борту.

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По международным правилам мореплавания, преимущество имел «Петр Васев», а «Адмирал Нахимов» должен был уступить дорогу, повернув на 25-30 градусов вправо. Однако диспетчеры берегового поста регулирования движения судов приняли иное решение, предложив сухогрузу пропустить пассажирское судно.

Капитаны вышли на прямую радиосвязь для координации маневра. Капитан сухогруза Виктор Ткаченко полностью положился на систему автоматической радиолокационной прокладки, которая не показала опасного сближения. Лишь в 23.05 капитан «Петра Васева» после обращения с парохода «Адмирал Нахимов» уступить дорогу, наконец дал команду уменьшить ход, а затем «полный назад», но грузовое судно продолжало двигаться по инерции вперед.

В 23:12 по московскому времени суда столкнулись всего в четырех километрах от мыса Дооб. Нос сухогруза, оборудованный бульбом, пробил правый борт «Нахимова» в районе между машинным и котельным отделениями. Как позднее подсчитали специалисты, для безопасного расхождения судам не хватило всего шести секунд.

Площадь пробоины составила около 90 кв. м. Вода мгновенно хлынула в открытые иллюминаторы нижних палуб, где в тот час было душно и пассажиры держали окна распахнутыми.

В 23:20 теплоход получил критический крен на правый борт и затонул. Он лег на грунт на глубине 47 м.

К месту катастрофы прибыли суда различных ведомств, включая пограничные катера, буксиры, рыболовные сейнеры и другие корабли, находившиеся поблизости. Благодаря спасателям и экипажам подоспевших судов удалось поднять из воды 820 человек.

Капитан морского буксира «Беспощадный» (портофлот) Олег Лях вспоминал: «Думаю, мне до конца жизни не забыть тех минут, когда узнал о трагедии. Наш буксир "Беспощадный" только отвел от причала сияющий, нарядный пароход "Адмирал Нахимов". Я делал записи в судовом журнале и вдруг слышу, нас зовут на помощь тонущему пароходу. Не верилось, думали — ошибка. Идем, а парохода не видно. Ну, думаю, что-то не то. Может, новый вид учебной тревоги? Никто же не мог представить, что такая махина затонула за семь минут! Подошли к месту происшествия, ветер, темно, прожекторы светят, ощущение нереальности происходящего. Подняли женщин, мужчин, детей. Все они были зеленые — на "Нахимове" стояли бочки с зеленой краской, и она разлилась по морю».

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На момент катастрофы «Адмиралу Нахимову» было более семидесяти лет. Судно, построенное в Германии в 1925 году под именем «Берлин», во время Великой Отечественной войны использовалось как плавучий госпиталь. В 1945 году оно подорвалось на мине и затонуло, но было поднято советскими властями, отремонтировано и введено в эксплуатацию. В начале лета 1986 года было подписано решение о списании лайнера на металлолом — этот рейс должен был стать одним из последних.

Капитаны обоих судов были осуждены и приговорены к 15 годам лишения свободы. Суд признали обоих виновными в нарушениях правил безопасности движения транспорта (ст. 85 УК РСФСР). После распада СССР, через шесть лет заключения, они вышли на свободу по амнистии. Марков вернулся в Одессу, работал в Черноморском пароходстве капитаном-наставником. Он скончался в 2007 году от тяжелой болезни. Капитан «Петра Васева» Виктор Ткаченко после освобождения сменил фамилию на Тальор и эмигрировал в Израиль. Он погиб в 2003 году при крушении яхты у берегов Канады.

Второй помощник капитана «Адмирала Нахимова» Александр Чудновский, именно он, по свидетельствам, управлял судном в момент столкновения, понимая, что произошло, спустился в свою каюту и закрылся на ключ. Чтобы извлечь его тело, водолазам впоследствии пришлось взламывать дверь.

Дайверы, неоднократно обследовавшие затонувший корпус, сообщали, что на корабле сохранилась библиотека, в шкафах висят вещи пассажиров. Примечательно, что почти в каждой каюте на столах находились книги чешского писателя Милоша Губачека о крушении «Титаника» — их продавали в лотке на морвокзале.

15-й причал Новороссийского морского торгового порта до сих пор неофициально называют похоронным. Именно сюда в сентябрьские дни 1986 года оперативно доставили железнодорожные рефрижераторные вагоны. В них размещали тела погибших, извлеченные из воды в ходе спасательной операции. К причалу круглосуточно приходили родственники, близкие и друзья тех, кто числился пропавшими без вести. Поскольку число жертв оказалось велико, уже днем 1 сентября на Новороссийский судоремонтный завод поступил спецзаказ на изготовление полутора сотен металлических гробов.

Трагедия 1986 года навсегда изменила правила судоходства в Цемесской бухте. Был ужесточен контроль за расхождением судов, усилены требования к ночной навигации и спасательным средствам.

В память о погибших на мысе Дооб был установлен мемориал, в который вмонтированы часы, поднятые с затонувшего пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов». На часах время — 23:20.

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Район крушения «Адмирала Нахимова» в радиусе 500 м официально является местом захоронения жертв катастрофы. Здесь запрещены постановка на якорь и погружение водолазов. Поднимать судно со дна не планируется — это признано технически сложным и нецелесообразным.

Наталья Решетняк