На Дону уровень квотирования рабочих мест для инвалидов составил 81%

В 2020-2025 годах уровень выполнения квоты на предоставление рабочих мест инвалидам на предприятиях Ростовской области в среднем составлял 81,4% от плановых значений. Соответствующие данные приводятся в заключении министерства экономического развития Ростовской области о достижении целей применения областного закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов», с которым ознакомился «Ъ-Ростов». На основе анализа министерство предложило дополнить закон статьей об особенностях регионального контроля за приемом на работу инвалидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Документ действует с 2006 года и устанавливает для работодателей с численностью сотрудников свыше 35 человек квоту в 3% от среднесписочной численности для приема инвалидов.

Как следует из заключения, в 2020–2025 годах уровень выполнения квоты в среднем составлял 81,4% от плановых значений. При этом Ростовская область занимает восьмое место среди регионов по доле работающих инвалидов трудоспособного возраста. По данным Соцфонда за май 2025 года, в регионе проживает более 320 тыс. инвалидов, из них 145,5 тыс. — в трудоспособном возрасте, а трудовой деятельностью заняты более 49,6 тыс. человек (34,1%) при среднероссийском показателе 28,9%.

Число работодателей, обязанных квотировать рабочие места, растет: с почти 2,5 тыс. в 2022 году до 3,6 тыс. — в 2025 году. За шесть лет уровень трудоустройства инвалидов на квотируемые места увеличился на 1,4%. Нарушений обязательных требований и вступивших в силу решений о привлечении к ответственности за этот период не зафиксировано.

При этом в мотивированной части заключения отмечено, что заявленные цели введения обязательных требований достигнуты не в полном объеме, а расходы работодателей на поиск инвалида и заключение с ним трудового договора за шесть лет оцениваются в 566,4 тыс. руб. — в среднем 12,1 тыс. руб. на один хозяйствующий субъект. Вместе с тем министерство признало эффективность обязательных требований и отсутствие избыточных норм, а правовой акт — соответствующим принципам федерального закона об обязательных требованиях.

Наталья Белоштейн