За 6 лет инвестпортфель Кубани вырос в 2,5 раза

Инвестиционный портфель Краснодарского края с 2020 года увеличился в 2,5 раза — с 2 трлн до 5,8 трлн руб. Реализация заявленных проектов, по словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, позволит создать около 153 тыс. рабочих мест. Об этом глава Кубани сообщил в интервью «Эксперту Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Кондратьева, объем ежегодных инвестиций в экономику края вырос с порядка 500 млрд руб. в 2020 году до более 1 трлн руб. в 2024–2025 годах. На текущий момент в активной стадии реализации в регионе находится более 66% крупнейших инвестиционных проектов юга России по количеству и 72% по их совокупной стоимости. По итогам 2026 года власти рассчитывают привлечь не менее 1 трлн руб. инвестиций.

Краснодарский край сохраняет первое место в Южном федеральном округе по количеству и стоимости крупнейших инвестиционных проектов. К 2030 году региональные власти рассчитывают довести объем ежегодно привлекаемых инвестиций до 2 трлн руб.

Для достижения этой цели в крае оцифровали действующие инвестпроекты, сформировали по ним дорожные карты и определили контрольные точки. Это, как отметил губернатор, позволит оперативно отслеживать сроки реализации проектов и при необходимости вмешиваться в их исполнение.

Одним из резервов для новых вложений власти считают вовлечение в экономический оборот неиспользуемых земельных участков и объектов недвижимости. Одновременно инвестиционный портфель региона продолжает диверсифицироваться: на промышленность и санаторно-курортную сферу сейчас приходится более 340 проектов общей стоимостью свыше 3,4 трлн руб.

Вячеслав Рыжков