В Забайкалье приостановили обращение вакцин «Мультикан-8» и «Мультикан-6»

Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю заявило о приостановке обращения лекарственных препаратов для ветеринарного применения «Мультикан-8» и «Мультикан-6». Речь идет о вакцинах серий 20 и 21, а также 11 и 12 со сроком годности до января и февраля 2028 года соответственно.

Надзорное ведомство также потребовало в случае обнаружения в обороте на территории Забайкальского края вакцин данных серий немедленно проинформировать Россельхознадзор.

Ранее Россельхознадзор планировал обратиться в прокуратуру для проверки предприятия «Ветбиохим», которое выпускает вакцину «Мультикан-8» после сообщений о гибели собак. Производитель также сообщал об отзыве серии препарата.

Влад Никифоров, Иркутск