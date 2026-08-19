Россельхознадзор проверит вакцину «Мультикан-8» после сообщений о гибели собак
Россельхознадзор обратится в прокуратуру для проверки предприятия «Ветбиохим», которое выпускает вакцину «Мультикан-8», заявили ТАСС в ведомстве. Поводом послужили сведения о гибели собак после инъекции.
«На текущий момент партия вышеуказанной вакцины изъята из оборота»,— уточнили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что пока не получали обращений граждан о нежелательной реакции у собак после применения вакцины.
Изначально об ухудшении состояния собак после прививки писали Telegram-каналы Mash и «Shot проверка». Производитель вакцин «Ветбиохим», в свою очередь, сообщал об отзыве серии 20 препарата «Мультикан-8» и его повторной проверке. Последняя серия вакцины выпущена под номером 21, напомнили в компании. Там призвали учитывать этот факт при чтении публикаций в интернете и сверять номера упоминаемых серий.
«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Препарат для домашних питомцев состоит из сухого компонента с живыми аттенуированными штаммами вирусов и жидкого компонента с инактивированными штаммами лептоспир и вируса бешенства.
18 августа 2026 года сотни собак в Ярославской области погибли или заболели после вакцинации препаратом «Мультикан-8», при этом жалобы поступали на 20-ю партию вакцины.
Производитель вакцины, ООО «Ветбиохим», прекратил её поставки и обещал провести контроль качества, хотя случаи гибели собак после вакцинации данным препаратом были зарегистрированы только в Ярославской области.
Россельхознадзор в 2025 году проводил проверки животноводческих хозяйств в Ростовской, Волгоградской областях и Калмыкии, выявив 12 нарушений, связанных с содержанием крупного рогатого скота и маркировкой животных.