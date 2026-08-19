Россельхознадзор проверит вакцину «Мультикан-8» после сообщений о гибели собак

Россельхознадзор обратится в прокуратуру для проверки предприятия «Ветбиохим», которое выпускает вакцину «Мультикан-8», заявили ТАСС в ведомстве. Поводом послужили сведения о гибели собак после инъекции.

«На текущий момент партия вышеуказанной вакцины изъята из оборота»,— уточнили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что пока не получали обращений граждан о нежелательной реакции у собак после применения вакцины.

Изначально об ухудшении состояния собак после прививки писали Telegram-каналы Mash и «Shot проверка». Производитель вакцин «Ветбиохим», в свою очередь, сообщал об отзыве серии 20 препарата «Мультикан-8» и его повторной проверке. Последняя серия вакцины выпущена под номером 21, напомнили в компании. Там призвали учитывать этот факт при чтении публикаций в интернете и сверять номера упоминаемых серий.

«Мультикан-8» — вакцина для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Препарат для домашних питомцев состоит из сухого компонента с живыми аттенуированными штаммами вирусов и жидкого компонента с инактивированными штаммами лептоспир и вируса бешенства.