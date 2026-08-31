Бензин в Краснодаре отпускают 69 АЗС

По состоянию на утро 31 августа в Краснодаре работают 69 автозаправочных станций, сообщили в муниципальном центре управления. При этом ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 доступен на 32 АЗС, АИ-95 — на 30, АИ-100 — на двух. Дизельное топливо имеется на 64 заправках.

В числе работающих объектов — станции сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «Ирбис», PNB, «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ» и Petrol. Заправки открыты, в частности, на Уральской, Котовского, Ростовском шоссе, Дзержинского, Тургенева, проспекте Чекистов, Старокубанской, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Российской, Мачуги и других улицах города, а также на Западном обходе и трассе Краснодар—Кропоткин.

На части АЗС собственники ввели ограничения: топливо отпускается только в баки автомобилей. Еще 37 заправок временно не реализуют нефтепродукты, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Вячеслав Рыжков