В районе Горного Алтая продлили комендантский час из-за медведей

Из-за угрозы нападения медведей в Турочакском районе Республики Алтай продлен комендантский час. Ограничения установлены до конца сентября, сообщила администрация Артыбашского сельского поселения.

«Изменилось утреннее время комендантского часа. Раньше нельзя было находиться на улице с 20:00 до 10:00, теперь — с 20:00 до 09:00. Это связано с началом учебного года и удобством жителей. Магазины тоже подстроились под новый график и работают до 20:00»,— говорится в сообщении.

Комендантский час был установлен на этой территории после нападения медведя на туристку 19 августа у села Артыбаш. Тогда хищник напал на палатку туристки из Новосибирска, утащил женщину в лес и убил.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне в Новокузнецке Кемеровской области участковый застрелил напавшего на пенсионерку медведя. Женщина получила травму руки и была госпитализирована.

Александра Стрелкова