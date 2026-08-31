С омского экс-чиновника взыскали 45 млн руб. за ущерб при строительстве дороги

Бывший директор департамента строительства мэрии Омска Александр Мякинин, признанный виновным в халатности при строительстве автодороги, возместит муниципалитету ущерб в размере 45 млн руб. Такое решение вынес Центральный райсуд Омска, его законность признал областной суд. С иском в интересах муниципалитета обратилась прокуратура, рассказали в пресс-службе судов региона.

В материалах следствия указывалось, что в 2020 году глава департамента подписал акты о приемке выполненных работ по строительству автодороги и справки об их стоимости, в которых цены на щебень были существенно завышены. Это, указывается в деле, повлекло причинение бюджету ущерба на 45,5 млн руб.

В феврале 2025 года Александру Мякинину вынесли приговор. Суд признал его виновным в халатности, назначил исправительные работы, но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности.

Илья Николаев