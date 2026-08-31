В Екатеринбурге дроны атаковали логоцентр и дома

В логистический центр в Екатеринбурге и жилые дома попали украинские дроны и их обломки — произошли возгорания, идет эвакуация, сообщил в своих соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«Враг попытался навредить Уралу. Преступный киевский режим нанес удар по жилому дому в Екатеринбурге, повреждены квартиры, всем жителям будет оказана необходимая помощь. Также в Свердловской области предотвращена атака на склад торговой компании: обломки БПЛА упали рядом со зданием»,— добавил полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога.

С 9:01 на Среднем Урале действует режим беспилотной опасности, аэропорт Екатеринбурга закрыт. Аналогичный режим ввели также в Челябинской и Курганской областях.

Этим летом складская инфраструктура маркетплейсов неоднократно подвергалась атакам БПЛА, что влияло на логистику доставки товаров. Склад Wildberries в Екатеринбурге 25 июля приостановил работу из-за угрозы БПЛА, сотрудников эвакуировали из логистического хаба, при этом сам комплекс не пострадал. 7 августа на крышу склада упали три беспилотника, что привело к возгоранию логистического центра. Ранее, 25 апреля, дрон ударил по жилому дому в центре города.

Ирина Пичурина