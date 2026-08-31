В Свердловской области действует беспилотная опасность

На территории Свердловской области введен режим беспилотной опасности с 9:01, сообщили в региональном МЧС. Жителей региона просят сохранять спокойствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Денис Паслер напомнил, что работа связи и интернета может быть ограничена в этот период. О подозрительных предметах нужно сообщить по номеру 112. «Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников»,— добавил он.

Опасность атаки БПЛА на Среднем Урале в последний раз объявляли 10 августа, ракетную — 29 августа. Этот режим вводили в 10-й раз за всю историю области.

Ирина Пичурина