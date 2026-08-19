Путь выдаче заказан

В Свердловской области появились объявления о продаже пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, их стоимость варьируется от 400 тыс. до 3,5 млн руб. Ранее у маркетплейсов возникли сложности с доставкой товаров на фоне атак беспилотников. Эксперты отмечают, что логистические проблемы привели к падению потребительского спроса на 15-30% в отдельные дни и повлияли на решения владельцев ПВЗ о продаже. Однако среди других сложностей владельцев пунктов выдачи — рост арендных ставок и зарплат сотрудников, а также перенасыщение рынка и штрафные санкции со стороны самих маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Екатеринбурге владельцы ПВЗ начали выставлять объявления о продаже своего готового бизнеса. По данным одного из популярных агрегаторов объявлений, сейчас в городе продают более 40 открытых ПВЗ. Из них 28 — пункты выдачи заказов Wildberries. В их числе несколько мультибрендовых — таких, где представлены сразу несколько маркетплейсов, чаще всего в этом случае вторым работает Ozon. Купить ПВЗ Ozon предлагают 17 продавцов, такие пункты часто оказываются совмещены еще и с «Яндекс Маркетом».

В среднем стоимость ПВЗ — от 400 до 800 тыс. руб., мультибрендовые пункты выдачи стоят до 3,5 млн руб.

В центре Екатеринбурга (вблизи к метро «Площадь 1905 года») стоимость одного ПВЗ может составлять как 400 тыс. руб., так и 3,5 млн руб.

В пресс-службах маркетплейсов заявили, что уменьшения числа ПВЗ не заметили. «Компания не фиксирует снижения количества заказов или всплеска закрытий ПВЗ в июле 2026 года. Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы оперативно перестраиваем логистические маршруты и направляем товары через другие доступные логистические объекты, чтобы поддерживать привычный объем доставок на ПВЗ»,— сообщили в Wildberries, добавив, что за год сеть пунктов выдачи выросла на 13%.

В пресс-службе Ozon сообщили, что количество пунктов выдачи заказов в Екатеринбурге год к году выросло в 1,7 раза и сейчас превышает 950 точек. «Мы инвестируем в расширение такого бизнеса и выделяем финансовую поддержку на открытие новых точек в приоритетных локациях, максимальный размер которой достигает 5,28 млн руб.»,— уточнили в компании.

По данным сервиса 2ГИС, сейчас в Екатеринбурге около 1,2 тыс. ПВЗ маркетплейса Wildberries, около 1,5 тыс. филиалов Ozon, более 300 пунктов выдачи «Яндекс Маркета» и около 30 точек Lamoda.

Этим летом складская инфраструктура маркетплейсов неоднократно подвергалась атакам БПЛА, что влияло на логистику доставки товаров. Склад Wildberries в Екатеринбурге 25 июля приостановил работу из-за угрозы БПЛА, сотрудников эвакуировали из логистического хаба, при этом сам комплекс не пострадал. 7 августа на крышу склада упали три беспилотника, что привело к возгоранию логистического центра. После атак ряд покупателей заметили сложности с доставкой товара и переносы заказов на неопределенный срок.

«После серии атак беспилотников на склады Wildberries предприниматели начали активно выставлять пункты выдачи на продажу — такие объявления появились в Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Казани, Уфе и других городах. В остальных случаях причины чаще личные: уход в другую сферу, переезд, крупные покупки, а не бегство из бизнеса»,— сказал советник ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Константин Поздняков.

После атак беспилотников на склады Wildberries в июле обороты ПВЗ, привязанных к пострадавшим логистическим узлам, просели в отдельных случаях на 30-50%, а кое-где — до 70%, рассказала юрист РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Краевская. Партнер MKS Consult Станислав Севостьянов также отметил, что после атаки БПЛА у зависимых от логистического хаба точек в отдельные дни выручка снижалась на 25–35%. При этом в ПВЗ, работающих по модели FBS (full fillment by seller; подразумевает, что продавец хранит товары на собственных складах) с диверсификацией логистических цепочек, просадка составила около 15-20%.

При этом опрошенные «Ъ-Урал» эксперты добавили, что тренд на снижение выручки ПВЗ фиксировался и ранее.

«Эпоха, когда открытие пункта выдачи заказов маркетплейса воспринималось едва ли не как гарантированный способ заработка, подходит к концу. Резкого падения заказов на маркетплейсах статистика не фиксирует, зато замедление динамики розницы в целом заметно»,— сказал господин Поздняков.

По его словам, обороты маркетплейсов растут, однако зачастую это связано с ростом цен, а по ряду категорий товаров наблюдается просадка в числе заказов.

Станислав Севостьянов также пояснил, что в регионе рынок ПВЗ проходит этап структурной трансформации: одновременно продаются старые точки и увеличивается количество заявок на запуск новых объектов. Среди основных сложностей бизнеса он назвал не только логистическую уязвимость, но и регуляторно-договорную нагрузку со стороны самих платформ. Владельцы ПВЗ, по словам эксперта, сталкиваются с частым изменением договоренностей и штрафами за операционные нарушения, такие как задержки приемки, отправления возвратов или нарушения в оформлении точки. Это увеличивает административную нагрузку на владельцев ПВЗ.

Помимо этого, по его словам, появляются сложности с обратной логистикой из-за большого числа возвратов, а рынок приближается к точке насыщения, что уменьшает средний чек на одну точку маркетплейса. «Экономически давят рост аренды и фонда оплаты труда на фоне кадрового голода. В крупных городах остро стоит проблема перенасыщения. Несколько точек одного маркетплейса могут работать в радиусе сотни метров, деля между собой один и тот же поток клиентов»,— добавила госпожа Краевская.

«При этом маркетплейсы не фиксируют массового закрытия сети (это тренд последних двух лет): закрытия носят точечный характер и обусловлены преимущественно локальными факторами — неудачной локацией, падением трафика или сложностями с арендой»,— заключил Станислав Севостьянов.

Анна Капустина