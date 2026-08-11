Пострадавший от БПЛА дом в Екатеринбурге почти полностью восстановили

Жилой дом в центре Екатеринбурга, пострадавший в результате атаки беспилотника 25 апреля, почти полностью восстановлен. Как сообщили «Ъ-Урал» в администрации города, в настоящий момент ремонт фасада выполнен на 85–90%. В середине августа ожидается поставка оставшихся окон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«До конца месяца все будет готово. Выплаты получили жильцы всех пострадавших квартир»,— добавили в мэрии.

Напомним, атака беспилотника в Екатеринбурге произошла утром 25 апреля : БПЛА попал в высотный жилой комплекс. Пострадали 44 квартиры, девять человек обратились за медицинской помощью. Единственную госпитализированную жительницу 27 апреля выписали из больницы.

Полина Бабинцева