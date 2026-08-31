Число погибших при ракетном обстреле Белгорода выросло до трех

В больнице умер пострадавший при ракетной атаке ВСУ на Белгород, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Общее число жертв обстрела выросло до трех человек.

«К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Белгороде погибли 16-летний подросток и два мужчины, один из которых сегодня утром скончался в городской больнице №2 Белгорода»,— рассказал господин Шуваев.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду вечером 30 августа. Мужчина и 16-летний подросток погибли сразу. Пострадали 16 человек, в том числе подростки 16 и 17 лет. Под атаку попали в том числе сортировочный центр и хаб доставки Ozon. СКР возбудил дело о теракте.