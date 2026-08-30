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Число пострадавших при ракетном ударе по Белгороду увеличилось до 16

За помощью медиков после ракетного обстрела Белгорода обратились еще три человека. Всего, по последним данным, из-за атаки погибли два человека, еще 16 пострадали.

«Двое подростков с акубаротравмами самостоятельно обратились в детскую областную клиническую больницу, а одна женщина — в городскую больницу №2 Белгорода»,— сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Он уточнил, что все трое пострадавших продолжат лечение амбулаторно.

Вечером 30 августа Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибли мужчина и 16-летний подросток. В числе пострадавших — семь подростков 16 и 17 лет. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. По словам Александра Шуваева, в городе началось несколько пожаров. Под атаку попал в том числе сортировочный центр и хаб доставки Ozon. СКР возбудил дело о теракте.

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