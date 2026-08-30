Двое погибли и 12 пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Два человека погибли, еще 12 пострадали при ракетной атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Telegram-канале.

Мужчина и 16-летний парень погибли при ударе БПЛА по коммерческому объекту. Господин Шуваев уточнил, что среди пострадавших — семь подростков 16 и 17 лет. Они доставлены в детскую областную клиническую больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших направили в Белгородскую областную клиническую больницу и больницу № 2 в городе. Двое из взрослых пострадавших также получили тяжелые ранения.

На территории одного из административных зданий пострадал мужчина. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с осколочными ранениями рук. При атаке ВСУ на город загорелись семь складских помещений, в одном из них обрушилась кровля. На месте работают экстренные службы.