Кубань оказалась на одном из последних мест в народном рейтинге туристических направлений

Татарстан стал лидером народного рейтинга лучших туристических направлений России, набрав 17,7 балла из 20 возможных. Второе место занял Алтай с 16,6 балла, третье — Байкал с 16,2 балла. Рейтинг составлен SuperJob для «РИА Новости» по итогам опроса 3,9 тыс. человек. Кубань оказалась на одном из последних мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Татарстан получил наиболее высокие оценки по инфраструктуре и сервису, отношению местных жителей к туристам и чистоте общественных пространств — по 4,5 балла из пяти. Соотношение цен и качества услуг респонденты оценили в 4,2 балла.

Алтай набрал 16,6 балла. За последние четыре года оценки региона улучшились по всем основным критериям: инфраструктура выросла с 3,7 до 4,2 балла, соотношение цены и качества — с 3,5 до 3,8, гостеприимство — с 4,1 до 4,4, а отношение к природе — с 3,9 до 4,2 балла.

Байкал получил 16,2 балла. Сильными сторонами направления стали гостеприимство — 4,2 балла, инфраструктура и экология — по 4,1.

Калининградская и Нижегородская области, а также Дагестан набрали по 16,1 балла. Калининградская область получила высокие оценки за чистоту и экологию — 4,3 балла. В Дагестане туристы особенно отметили гостеприимство местных жителей — 4,4 балла, в Нижегородской области — 4,3.

Карелия набрала 16 баллов, Ставропольский край — 15,9, города Золотого кольца — 15,6. Карелия получила одни из лучших оценок за экологию — 4,3 балла и отношение жителей к туристам — 4,4. Ставропольский край чаще стали отмечать за чистоту — 4,1 балла.

Краснодарский край, Крым и Камчатка разделили последние места среди основных туристических направлений, набрав по 15,1 балла. Приморский край получил 14,7 балла.

При этом Краснодарский край улучшил оценки по инфраструктуре и экологии — до 3,9 балла, а отношение местных жителей к туристам оценили в четыре балла. Основной претензией осталось соотношение цен и качества услуг — 3,3 балла.

Крым улучшил показатели практически по всем критериям, наиболее заметно — по чистоте общественных пространств, получив 4 балла. На Камчатке оценки гостеприимства и экологии достигли 4,3 балла, однако соотношение цен и качества услуг оказалось самым низким среди участников рейтинга — 3,1 балла.

В Приморском крае туристы также невысоко оценили цены — 3,2 балла, а экологию и чистоту — по 3,6. При этом отношение местных жителей к гостям получило более высокую оценку — 4,1 балла.

Вячеслав Рыжков