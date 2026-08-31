В Ростове-на-Дону выявили оформление собачьего корма с авансовой датой изготовления

В Ростове-на-Дону специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при оформлении ветеринарных документов на собачий корм. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мониторинговая группа ведомства установила, что уполномоченное лицо индивидуального предпринимателя оформило транспортные документы на 112 кг корма для собак средних и крупных пород с авансовой датой изготовления. Как отмечают в сообщении надзорного ведомства, авансовая дата выработки не позволяет точно определить срок годности продукции, что создает риск выпуска некачественного товара.

Уполномоченному лицу направили уведомление, предпринимателю объявили предостережение.

Константин Соловьев