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В Ростовской области за сутки потушили более 60 пожаров и загораний

В Ростовской области за прошедшие сутки, 30 августа, ликвидировали более 60 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Подразделения потушили 21 техногенный пожар, 23 загорания сухой растительности и 20 загораний мусора. Кроме того, спасатели отработали три дорожно-транспортных происшествия, в ходе которых спасли трех человек.

Для ликвидации происшествий привлекались 468 человек и 117 единиц техники.

Константин Соловьев

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