В Ростовской области за сутки потушили более 60 пожаров и загораний
В Ростовской области за прошедшие сутки, 30 августа, ликвидировали более 60 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ
Подразделения потушили 21 техногенный пожар, 23 загорания сухой растительности и 20 загораний мусора. Кроме того, спасатели отработали три дорожно-транспортных происшествия, в ходе которых спасли трех человек.
Для ликвидации происшествий привлекались 468 человек и 117 единиц техники.