Площадь пожара в плавнях под Анапой сократилась до 0,5 га

Площадь активного горения пожара в районе хутора Чембурка под Анапой сократилась до 0,5 га. Возгоранию присвоен четвертый ранг сложности, сообщила мэр Анапы Светлана Маслова.

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По ее словам, огонь подошел близко к жилым домам в переулке Дальнем Алексеевского микрорайона. На месте развернут оперативный штаб, к тушению привлечены 107 человек и 29 единиц техники. Спасатели продолжают контролировать обстановку.

Ранее площадь пожара оценивалась в 10 га. Возгорание произошло в камышах в районе хутора Чембурка. На первоначальном этапе в ликвидации огня участвовали 17 человек и четыре единицы техники.

Из-за пожара в районе Чембурки ранее перекрывали движение по федеральной трассе на участке от кольцевой развязки у хутора до развязки возле станицы Анапской.

Вячеслав Рыжков