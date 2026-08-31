В Шолоховском районе из-за падения обломков БПЛА возникли два возгорания в лесу

В Ростовской области минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили более 30 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Атаку отразили над шестью районами: Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском и Боковском. В Шолоховском районе в результате падения обломков возникли два возгорания в лесу на площади 0,6 и 0,1 га. Пострадавших нет, угрозы населенным пунктам, как отмечается, также нет. Специалисты продолжают локализацию пожаров.

Константин Соловьев