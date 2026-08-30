Глава Ямала заявил о росте актуальности проекта СШХ «в разы» за несколько лет

За несколько лет актуальность проекта Северный широтный ход (СШХ) увеличилась «в разы» для нефтяников, газовиков и членов правительства РФ, рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в интервью «Ъ-Урал». Глава региона подчеркнул, что в будущих проектах развития Арктики СШХ «будет очень полезен для эффективности логистики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

«Если еще вчера это был какой-то далекий горизонт, то сегодня на совещаниях звучат фразы, что без СШХ в ближайшем будущем никак не вывезти»,— подчеркнул господин Артюхов.

Губернатор отметил, что власти Ямала уже разработали проектную документацию, которая прошла государственную экспертизу, и зарезервировали необходимые земельные участки. «Очень большая подготовительная работа проведена. Часто так бывает, что есть какая-то хорошая идея, но подготовка нулевая, и годы уходят на то, чтобы стартовать. Мы готовы стартовать очень быстро»,— заверил глава ЯНАО.

Реализация проекта СШХ предусматривает создание железнодорожной магистрали в ЯНАО протяженностью в 686 км по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево, которая должна связать западную и восточную части Ямала, Северную железную дорогу со Свердловской. В планы также включили создание мостов через реки Обь и Надым. Проект реализуется совместно силами правительства России и ЯНАО, ПАО «Газпром», ОАО «РЖД» и АО «Корпорация развития».

Власти планировали построить СШХ к 2015 году, в 2018-2022 годах и к 2023 году, однако из-за отсутствия средств сроки неоднократно переносились. Прогнозируемый объем перевозок на новой магистрали должен был составить 23,9 млн тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы), а путь следования грузов сокращен на 200-730 км. В 2017 году реализацию проекта оценивали в 236 млрд руб., в 2023-м — в 292,3 млрд руб., в 2024-м — в 650 млрд руб., в данный момент — в более чем 800 млрд руб.

В июне 2023 года «Ъ» писал, что строительство СШХ может быть вновь перенесено из-за нехватки средств на 2027–2031 годы. В декабре 2025 года «Ъ» выяснил, что власти вновь обсуждали возможность приостановки на три года действия концессии в рамках проекта. Эксперты отмечали, что текущая экономическая ситуация ставит под сомнение в принципе целесообразность СШХ.

Подробнее — в материале «Ъ» «С новым ходом».

Василий Алексеев