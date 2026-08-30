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Состояние пострадавшей при атаки БПЛА на Ростов девочки остается тяжелым

Пострадавшая при атаке беспилотников на Ростов девочка в сознании, но ее состояние оценивается как тяжелое. Ребенку потребуется длительное время для восстановления. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Семья из четырех человек пострадала в результате вчерашней атаки БПЛА на Ростов-на-Дону. Состояние супругов и старшего сына стабильное, младшей дочери медики сделали операцию. «Привлечен консилиум медиков из федерального детского центра, при необходимости врачи готовы будут принять маленькую пациентку»,— написал Юрий Слюсарь.

Как сказано в его сообщении, после атаки беспилотников рядом с семьей оказался медбрат реанимационного отделения РОКБ, студент пятого курса медуниверситета. Он оказал первую помощь девочке в минуты, когда это было критически важно, и помог доставить ребенка в больницу.

Мария Иванова

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