Подошедший к жилым домам природный пожар под Анапой будут тушить с воздуха

Под Анапой продолжают тушить пожар в плавнях, который осложняется сильным ветром и угрожает распространиться на близлежащие населенные пункты. В ликвидации участвуют 80 спасателей и 25 единиц техники, включая болотоходы, развернут оперативный штаб. Природному пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в пресс-службе МЧС региона. По данным ведомства, на 12:43 площадь пожара составляла 1 гектар, сейчас горение идет на 10 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По словам главы города Светланы Масловой, ожидается прибытие авиации, которая может быть задействована только в случае снятия сигнала беспилотной опасности.

В станице Анапской вдоль Набережной от улиц Суворова до Горной дежурят пожарные расчеты, за ситуацией следят мониторинговые группы. Из-за ветра дым разносится на километры, жителям хутора Чембурка, станицы Анапской и Пионерского проспекта рекомендовано закрыть окна и без надобности не выходить на улицу.

В целях безопасности перекрыто движение по федеральной трассе от кольца хутора Чембурка до развязки станицы Анапской, а также по Симферопольскому шоссе от Северной до «Россиянки». Водителей призывают выбирать объездные пути и по возможности отложить поездки.

В Алексеевке экстренные службы также контролируют ситуацию. Вдоль улицы Северной спасатели не дают огню пройти через дорогу ко дворам, обеспечен регулярный подвоз воды. Также дежурят наряды полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка.

Елизавета Ершова