Артюхов заявил о мировом значении новых открытых месторождений нефти на Ямале

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обнаружили новую провинцию, которая по величине запасов «в десятки раз» превышает крупнейшее нефтяное месторождение, открытое за последние 30 лет в регионе в феврале, заявил губернатор Дмитрий Артюхов в интервью «Ъ-Урал». Тогда в компании «Газпром нефть» сообщили, что геологические запасы обнаруженного месторождения составляют 55 млн тонн нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

«Пока идет подготовительная работа, но факт есть факт — новая провинция будет иметь очень заметный эффект в масштабах страны, гораздо больший, чем открытие, совершенное в феврале. Новое месторождение в десятки раз больше»,— сказал господин Артюхов.

Губернатор добавил, что «огромная новая провинция» будет поставлена на баланс в 2027 году, что станет «очень громкой новостью». «Такого у нас не было очень давно, это будет очень важной новостью для отечественной экономики, которая будет иметь значение в мировом масштабе. Ямал еще не раз удивит всех своими возможностями»,— подчеркнул глава ЯНАО.

Позже Дмитрий Артюхов сообщил, что геологи сделали новые «очень масштабные нефтегазовые открытия» в разных местах Ямала. «С помощью новых данных и технологий мы поставим на баланс большие месторождения, по газу свыше триллиона, по нефти ресурсы на сотни миллионов. Будут удивительные открытия, очень значимые. Это означает огромные инвестиции, будет большая многотриллионная стройка, это будут большие новости для российского нефтегаза»,— заверил губернатор.

Как ранее писал «Ъ», затраты на создание инфраструктуры и бурение на новом месторождении на юге Ямала с геологическими запасами 55 млн тонн нефти оцениваются в сотни миллиардов рублей. Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев отметил, что открытие «Газпром нефти» не меняет баланс российского рынка, но подтверждает, что ЯНАО может плавно заместить Западную Сибирь.

Василий Алексеев