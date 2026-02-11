Арктика приросла баррелями

Новое месторождение на юге Ямала с геологическими запасами 55 млн тонн нефти, об открытии которого сообщила «Газпром (MOEX: GAZP) нефть», может стать новым звеном арктического кластера компании. Для уточнения добычного потенциала еще предстоит провести доразведку, что может занять до трех лет и потребовать 10–30 млрд руб. инвестиций. Затраты на создание инфраструктуры и бурение оцениваются в сотни миллиардов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«Газпром нефть» открыла месторождение на юге Ямала с геологическими запасами 55 млн тонн нефти, сообщила компания 11 февраля.

Залежь расположена в пределах Южно-Новопортовского и Салетинского участков, которые входят в кластер компании в регионе, включающий также терминал «Ворота Арктики» в акватории Обской губы.

Как отметили в компании, это крупнейшее нефтяное месторождение, открытое на Ямале за 30 лет. Открытию предшествовали трехлетний цикл геологоразведочных работ, в том числе сейсморазведочные исследования, а также разработка геологических и гидродинамических моделей. Мониторинг бурения происходил удаленно из центра управления в Тюмени. «Газпром нефть» планирует провести доразведку в ближайшее время для уточнения добычного потенциала. На дополнительные вопросы в компании не ответили.

На доразведку проекта может уйти два-три года и около 10–30 млрд руб., говорит управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Для строительства инфраструктуры и бурения эксплуатационного фонда инвестиции могут составить сотни миллиардов рублей, добавил он. При этом, отметил господин Касаткин, в рамках кластера CAPEX можно оптимизировать за счет использования Новопортовского месторождения и терминала «Ворота Арктики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев считает, что выход проекта на плато займет пять-шесть лет, а пик добычи будет достигнут после 2030 года. По его словам, оптимальный уровень производства для арктической инфраструктуры составляет 3–3,5 млн тонн нефти в год. Наращивание объемов до 5 млн тонн технически возможно, отмечает аналитик, но потребует более интенсивного бурения и существенного роста капитальных затрат. Стабильный уровень добычи, добавляет он, удастся поддерживать на протяжении 10–12 лет.

Характеристики объекта позволяют отнести его к типу нефтегазоконденсатных, а сырьевая база, вероятно, представлена малосернистой нефтью, газом и конденсатом, полагает Дмитрий Касаткин.

Полученное сырье может войти в арктический сорт Novy Port, который востребован на экспортных рынках и в качестве сырья для глубокой переработки.

В то же время, продолжает аналитик, наличие газа и конденсата потребует от «Газпром нефти» создания комплексной системы сбора и подготовки, а также эффективных схем утилизации попутного нефтяного газа.

Стратегическое преимущество нового месторождения — увеличение доли малосернистых сортов нефти, отмечает и гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Спрос на такое сырье, поясняет он, остается стабильным из-за ужесточения стандартов судового и авиационного топлива. По словам господина Терешкина, арктическая нефть будет востребована в регионах с мощной перерабатывающей инфраструктурой — Китае, Индии и на Ближнем Востоке.

По данным Минприроды, в 2025 году в России было открыто 31 нефтяное месторождение, запасы нефти и конденсата увеличились на 640 млн тонн.

Крупнейшие месторождения углеводородов были обнаружены на Ямале и в Красноярском крае. Открытие «Газпром нефти» не меняет баланс российского рынка, но подтверждает, что Ямал может плавно заместить Западную Сибирь, указывает Олег Абелев. По словам Дмитрия Касаткина, месторождение обеспечивает «Газпром нефти» долгосрочный задел в развитии арктического кластера. Эксплуатация проекта, добавляет он, позволит нивелировать риски снижения производства на зрелых месторождениях традиционных нефтегазоносных провинций.

Ольга Семеновых, Татьяна Дятел