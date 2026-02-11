На Ямале открыли крупнейшее за 30 лет нефтяное месторождение

«Газпром нефть» открыла крупнейшее за 30 лет нефтяное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с геологическими запасами 55 млн тонн нефти. Как сообщили в пресс-службе компании, месторождение открыто в арктической зоне в пределах Южно-Новопортовского и Салетинского участков в Ямальском районе. При бурении поисково-оценочной скважины на глубине 2,7 км были получены промышленные притоки малосернистой и низковязкой нефти, газа и конденсата. Месторождение получило имя Алексея Конторовича — одного из основателей отечественной научной школы геологии нефти и газа, а также органической геохимии.

На участке шли трехлетние исследования, включавшие 2D- и 3D-сейсморазведку, а также создание геологических и гидродинамических моделей. Бурение шло под контролем центра управления в Тюмени, находящегося более чем в 1,3 тыс. км от объекта.

Новое месторождение входит в состав крупного нефтегазового кластера компании на юге Ямала, где также расположены Южно-Новопортовский, Суровый и Салетинский участки. Компания планирует провести доразведку для уточнения геологического строения и добычного потенциала. На основе результатов будет разработана программа освоения новых залежей.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что открытие подтверждает, что ресурсная база России еще не полностью изучена. Он подчеркнул, что в Арктической зоне, Восточной Сибири и других регионах сохраняются возможности для поиска крупных месторождений. «Мы продолжаем активные геологоразведочные работы фактически во всех регионах своей деятельности, используя в том числе цифровые модели подземных пластов и анализируя данные с помощью искусственного интеллекта»,— прокомментировал он.

Мария Игнатова