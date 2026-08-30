В Роскачестве рассказали о росте качества кубанских вин в ценовой категории до 800 рублей

Вина в ценовой категории до 800 руб. за последний год улучшились по качеству. В числе предприятий, добившихся высоких результатов, — преимущественно винодельни Краснодарского края: «Винодельня Мысхако», «Олимп Вайнери», «Тристория», «Шато Пино», «Винодельня Юбилейная», «Усадьба Маскага» и другие, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Специалисты выделяют органолептическую чистоту базовых вин. Рост качества обусловлен применением современных методов агротехники, капельного орошения, разумным ограничением урожайности, использованием современных систем фильтрации и более точной работой с укупорочными средствами, включая винтовые пробки.

Краснодарский край остается одним из основных винодельческих регионов России: на Кубани сосредоточено 32% всех виноградников страны, здесь производится 43% всего российского вина.

Алина Зорина