В Роскачестве рассказали о росте качества кубанских вин в ценовой категории до 800 рублей
Вина в ценовой категории до 800 руб. за последний год улучшились по качеству. В числе предприятий, добившихся высоких результатов, — преимущественно винодельни Краснодарского края: «Винодельня Мысхако», «Олимп Вайнери», «Тристория», «Шато Пино», «Винодельня Юбилейная», «Усадьба Маскага» и другие, пишет ТАСС.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Специалисты выделяют органолептическую чистоту базовых вин. Рост качества обусловлен применением современных методов агротехники, капельного орошения, разумным ограничением урожайности, использованием современных систем фильтрации и более точной работой с укупорочными средствами, включая винтовые пробки.
Краснодарский край остается одним из основных винодельческих регионов России: на Кубани сосредоточено 32% всех виноградников страны, здесь производится 43% всего российского вина.