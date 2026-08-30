Федеральную трассу под Анапой перекрыли из-за пожара

Из-за возгорания в районе хутора Чембурка под Анапой перекрыто движение по федеральной трассе от дорожного кольца населенного пункта до развязки рядом со станицей Анапской. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По словам мэра Анапы, днем 30 августа на территории хутора Чембурка произошло возгорание. Специалисты ликвидируют пожар на плавнях, огонь охватил около 10 га территории. На месте работают 17 человек и четыре единицы техники, идет наращивание сил.

В связи с перекрытием движения по федеральной трассе Светлана Маслова призвала жителей и гостей Анапы выбирать объездные пути.

Алина Зорина