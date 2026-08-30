Угледобывающие предприятия Дона вложили в переоснащение 1,7 млрд рублей

В первом квартале 2026 года вложения в переоснащение угледобывающих предприятий Ростовской области составили порядка 1,7 млрд руб. Это на 66,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За семь месяцев 2026 года в регионе добыто 2,7 млн т антрацита. «Важным этапом производственного цикла является обогащение угля: объем производства данной продукции за этот же период составил 1,6 млн т»,— сказано в сообщении Ростовстата.

По итогам 2025 года Ростовская область обеспечила около 23% общероссийской добычи угля и почти 40% производства обогащенного антрацита. Отмечается, что в этой отрасли на Дону работают около 4,7 тыс. человек.

Мария Иванова